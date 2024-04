„Die ältere Generation sollte auf uns zugehen“

Ich treffe Kiana Felder im „Vorkoster“ in Lustenau. Dort wartet die 17-jährige Schülerin, die das BG-Lustenau besucht, bereits auf mich. „Sie wollen sicher zu der jungen Dame dort drüben“, spricht mich die Bedienung im breitesten Lustenauer Dialekt an. In dem Restaurant ist gerade nicht viel los, aber an der Aufmerksamkeit und Herzlichkeit spüre ich sofort, dass hier die Welt noch etwas Persönliches ausstrahlt. Die Dame, die uns bedient, hat etwas Direktes. Im Handumdrehen räumt sie den Tisch auf und sagt: „So, ihr Schätz! Damit du in Ruhe schreiben kannst.“ Man duzt sich hier wie selbstverständlich, aber das Duzen hat nichts Anbiederndes oder etwa Unverschämtes.