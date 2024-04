In Oberwart wächst jetzt ein Wald in der Stadt

210 Bäume und 480 Sträucher sind noch nicht genug

In Oberwart waren es die Baumfreunde, die mit der Idee, einen Miniatur-Wald in der Stadt anzulegen, an die Stadtgemeinde Oberwart herantraten, die sich auch sofort bereit erklärte, das Projekt zu unterstützen und ein Grundstück zur Verfügung stellte und die 210 Bäume und 480 Sträucher ankaufte. „Seit Jahren müssen wir zuschauen, wie massenhaft alte Bäume im Stadtgebiet gefällt werden. Diese Verluste können wir zwar nicht kompensieren, aber das Konzept des Tiny Forest sieht die Stadt als wertvollsten Bereich für einen Baum an und genau so können wir der Natur etwas mehr Raum zurückgeben“, sagt Andrzej Krasnowiecki. Der erste Tiny Forest in Oberwart soll daher nicht der einzige bleiben, betonen die Baumfreunde.