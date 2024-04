Salzburg gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Red Bull Salzburg hofft Heimspiel gegen Klagenfurt auf den Trainereffekt. Nach zwei Niederlagen und einem Remis aus den jüngsten drei Partien musste Gerhard Struber gehen, dessen Interims-Nachfolger Onur Cinel peilt gegen die Kärntner drei Punkte an, um Sturm Graz in der Meistergruppe in Schach zu halten. Die Klagenfurter sind zwar seit sechs Runden sieglos, holten aber in der Vorwoche einen Punkt bei Rapid.