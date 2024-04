„Man muss in Arztpraxen immer noch diskutieren“

Weil wir uns heutzutage nicht mehr ausreichend an der Sonne aufhalten. Von der österreichischen Gesellschaft für Ernährung gibt es die Empfehlung, viel fetten Fisch zu essen, wie Lachs oder Sardellen, weil sie Vitamin D enthalten. Ich habe das einmal für mich ausgerechnet: um meinen Status zu halten, müsste ich täglich über ein Kilogramm fetten Lachs essen. Die Realität schaut anders aus. Wir haben in der Studie gesehen, dass es ohne Supplementierung unmöglich ist, in einen annähernd relevanten Präventivbereich zu kommen. Damit zeigt sich, dass man etwas machen muss und alle gesundheitspolitischen Maßnahmen in diese Richtung versagen.