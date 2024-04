ÖEHV-Team verliert gegen WM-Gastgeber Tschechien

Das bei weitem noch nicht topbesetzte Eishockey-Nationalteam hat das nächste Testspiel klar verloren. Die ÖEHV-Mannschaft unterlag WM-Gastgeber Tschechien am Donnerstag in Budweis 1:5 (0:2,1:1,0:2). Am Samstag bittet die nicht zuletzt wegen der fehlenden Stammspieler der ICE-Finalisten KAC und Salzburg noch stark ersatzgeschwächte Auswahl von Roger Bader den sechsfachen Weltmeister in Linz zur Revanche.