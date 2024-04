Österreichs Banken warnen vor EU-Plänen

Die österreichische Einlagensicherung sei kosteneffizient und habe sich in den letzten Jahren bewährt, so die OeNB. Und die Einlagensicherungsfonds seien trotz zwischenzeitlicher Sicherungsfälle mit rund zwei Milliarden. Euro sehr gut gefüllt. Der österreichische Schutzschirm schützt Einleger vor etwaigen Verlusten in Höhe von 100.000 Euro und in speziellen Fällen bis zu 500.000 Euro, wenn die Bank das Geld nicht mehr ausbezahlen kann.