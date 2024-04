Polizisten-Duo holt reglose Frau zurück ins Leben

Defibrillator an Bord

Patrick und sein Kollege Sebastian hatten zu diesem Zeitpunkt den neu angeschafften Defibrillator mit und fuhren umgehend zum Bahnhof. Beim Eintreffen am Bahnsteig fanden sie eine 47-jährige Linzerin reglos am Boden liegend vor. Patrick konnte keine Atmung feststellen und leitete daher sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung ein. In der Zwischenzeit wurde der Defi vorbereitet und aufgrund des ersten Drückens auf den Brustkorb zeigte die Linzerin wieder Lebenszeichen.