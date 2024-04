Wintereinbruch bringt Schnee auf bis 400 Meter

Unbeständig, windig und kühl

Am kältesten wird der Samstag, am frühen Morgen kann es da sogar bis auf 400 Meter Seehöhe herunterschneien. Es bleibt vorerst unbeständig, windig und kühl, aber Mitte kommender Woche soll es etwas wärmer werden. „Es empfiehlt sich aus Sicherheitsgründen besonders in etwas höheren Lagen, den April abzuwarten, bevor man auf Sommerreifen wechselt“, rät Silvia Winklhamer vom ÖAMTC-Rechtsservice.