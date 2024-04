Trotz Buchungsflop: Polizei für GTI-Fans gerüstet

Taktik der GTI-Fans?

„Interessant wird es um Christi Himmelfahrt herum – an den Wochenenden davor und danach. Bei schönem Wetter hätte man aber auch schon kommendes Wochenende eventuell mit Vorboten rechnen können. Die Vorhersagen sind allerdings nicht so einladend.“ Nicht auszuschließen sei zudem, dass sich GTI-Fans kurzfristig absprechen, anreisen und Unterkünfte buchen – um nämlich im Vorfeld möglichst wenig Staub aufzuwirbeln. Die Polizei jedenfalls hätte kein Problem damit, wenn keine Reifen rund um den Wörthersee und Faaker See quietschen und qualmen würden.