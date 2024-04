GTI-Fans bleiben vom Wörthersee wirklich fern

Obwohl das GTI-Treffen jährlich rund 200.000 Besucher an den Wörthersee und den Faaker See lockte, wurde das „Gummi Gummi“-Spektakel bekanntlich in Grund und Boden gestampft. Was zwar viele Bewohner und Anrainer freut, sei touristisch eine Katastrophe. Eingefleischte GTI-Fans hatten zwar angekündigt, dem Wörthersee treu zu bleiben, bis jetzt herrscht aber um die beiden Seen Stille.