Führerschein von Totem dabei: Lenker flog auf

Am Dienstag um 15.15 Uhr führten Polizeibeamte in Neumarkt im Mühlviertel in Oberösterreich eine Verkehrskontrolle durch. Als ein 58-jähriger Grieskirchner um Führerschein und Fahrzeugpapiere gebeten wurden, händigte er den verdutzten Beamten eine Fahrerlaubnis aus, die sofort verdächtig beäugt wurde.