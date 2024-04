„Saubartl“ bekam am Obergericht viel höhere Strafe

Opfer heruntergemacht

Damit nicht genug: Der notorische „Saubartl“ hatte auch zwei Frauen insgesamt dreimal missbraucht. Dafür bekam er in erster Instanz in Steyr 30 Monate Haft, zehn davon scharf. Ihm war dieses Urteil zu streng, der Staatsanwaltschaft freilich zu milde. Beide beriefen dagegen. Die Verhandlung fand am Dienstag am Oberlandesgericht Linz statt.