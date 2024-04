Anna Jermolaewa: Revolutionen auf der Spitze

So stehen im Innenhof des Hoffmann-Pavillons alte Telefonzellen. „Sie stammen aus Traiskirchen. Es sind jene Apparate, die auch für Anna 1989 im Flüchtlingslager den einzigen Kontakt zu ihrer Familie ermöglichten. Nun stehen sie hier wie eine Art Ready-made, die Kritzeleien auf ihnen zeugen von so vielen verschiedenen Schicksalen“, so Spindler. Von Jermolaewas Flucht aus der Sowjetunion erzählt auch „Research For Sleeping Position“. Damals musste sie einige Tage auf einer Bank auf dem Westbahnhof verbringen. 17 Jahre später versuchte sie im Video eine geeignete Schlafposition auf eben dieser Bank zu finden.