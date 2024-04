Kunstmassentourismus

Über 800.000 Besucher sorgten 2022 für Rekord

Seitdem sind die alle zwei Jahre stattfindenden „Olympischen Spiele der Kunst“ immer mehr gewachsen. Heuer nehmen 88 Länder teil, neu dabei sind etwa Äthiopien, Benin und Panama. Mit über 800.000 Besuchern aus aller Welt konnte man bei der letzten Biennale 2022 einen Rekord verbuchen. Bereits zum 60. Mal versammelt sich die Kunstwelt in Venedig, wenn die Jubiläums-Biennale offiziell am Samstag mit der Verleihung des Goldenen Löwen eröffnet wird.

Unter dem Motto „Foreigners Everywhere – Fremde überall“, das in Zeiten, in denen Migrations- und Identitätsdebatten das politische Geschehen stark prägen, viel Diskurs-Potenzial besitzt. Um den Tourismus muss sich Venedig jedenfalls keine Sorgen mehr machen. Fremde überall sind garantiert.