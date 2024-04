Zeltweg will nach harten Jahren zurück ans Licht

Neues Leben

„Das Ziel des Vereins ist es schon, in der nächsten Saison in der Oberliga Fuß zu fassen und in den Jahren danach in höheren Ligen zu spielen“, meint der Trainer, dessen Elf in 17 Runden erst eine Niederlage einstecken musste. Nicht selbstverständlich. „Wir haben eine blutjunge Truppe mit einem Schnitt von etwa 21,5 Jahren“, erklärt Dorner. Nach Jahren des Niedergangs ist in Zeltweg wieder etwas im Entstehen. Die Führungsriege um Obmann Alexander Schaar und Co. hat dem Verein neues Leben eingehaucht. „Die Jugendarbeit zum Beispiel wird aufgebaut, vieles wird auf neue Beine gestellt. Es ist ein Ruck durch den Klub gegangen“, sagt Dorner über Zeltweg neu.