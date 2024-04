Barcelona gegen Paris Saint-Germain ab 21 Uhr LIVE

Barca ist auf der „Abschiedstournee“ von Coach Xavi richtig gut in Fahrt. 13 Pflichtspiele gab es keine Niederlage mehr, wobei gleich zehn Siege herausschauten. Die jüngsten sechs Partien wurden gewonnen. Zudem war das 1:0 bei Cadiz am Samstag das sechste Ligaspiel in Folge ohne Gegentreffer. Bei dieser Bilanz könnte das Selbstvertrauen ein wesentlicher Faktor auf dem Weg ins Halbfinale werden. „Ich bin sehr stolz darauf, wie der Klub aktuell dasteht“, betonte Xavi. Die Favoritenrolle wollte er aber nicht annehmen. PSG sei seiner Meinung nach weiterhin favorisiert, um in die nächste Runde einzuziehen.