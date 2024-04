Nach Meister-Coup: Kampfansage von Xabi Alonso

Seit Alonso den neuen deutschen Meister am 5. Oktober 2022 auf Tabellenplatz 17 stehend übernommen hat, feierte er in 80 Pflichtspielen 55 Siege und kassierte nur zehn Niederlagen, keine davon in dieser Saison. Wenn das so bleiben würde, hätte Leverkusen erstmals in der Vereinshistorie das historische Triple gewonnen. Die große Feier findet am Tag nach dem Cupfinale im Stadion statt. „Gestern war es eher spontan, aber das sind ja oft die schönsten Feiern“, sagte Rolfes.