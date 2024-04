Den Ossiacher See autofrei genießen und umrunden

Am Ossiacher See gibt es gleich mehrere Highlights: Neben vielen Kulinarik- und Musikstationen rund um den See sowie der Chill-Out-Area von Antenne Kärnten und Hirter Bier in Ossiach verloste die „Krone“ mit der Tourismusinformation bereits im Vorfeld auch noch mehrere All-inclusive-Tickets für den Family- und Kletterwald mit Fly-Line in Rappitsch (über der FF Ossiach), die während des Radtages am 21. April gültig sind. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.