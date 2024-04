Jede zweite Rakete „scheiterte im Flug“ auf Israel

Experten sind sich einig: Das Mullah-Regime wollte keinen Krieg entfesseln, den es sich nicht leisten kann, sondern an seinem Erzfeind Vergeltung für den Angriff in Damaskus üben, bei dem hochrangige Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden getötet wurden. Von einer vorrangig „politischen Botschaft“ sprach der Politikwissenschaftler Markus Kaim gegenüber „Ö1“. Es sei signalisiert worden: „Israel hat eine Grenze überschritten, dafür ist ein Preis zu zahlen“, so Kaim.