Sepp Straka sorgte für eine neue Masters-Bestmarke

Österreichs derzeitiger Paradegolfer spielte am letzten Tag in Augusta eine gute 72er-Runde mit drei Birdies und drei Bogeys, belegte damit Platz 16. Zuvor war ein 30. Rang aus dem Jahr 2022 seine Top-Platzierung im Augusta National Golf Club gewesen. Der Wiener hielt stolz fest: „Ich habe an allen vier Tagen gutes Golf gezeigt, bin wirklich zufrieden mit dieser Leistung.“