„Dann wäre die Bundesliga für uns ein Thema“

Die Lizenz für die Bundesliga gab’s zum dritten Mal in Folge in erster Instanz. Eine starke Leistung des Floridsdorfer Zweitligisten, der für gewöhnlich ein überschaubares Budget hat. Aber: Beim Aufstieg müsste man wegen des eigenen, nicht Oberhaus-tauglichen Stadions ausweichen. Im Fall der Fälle wäre es nächste Saison in die Generali-Arena nach Favoriten.