Zwei Jahre um Leben gekämpft, nun vor Meistertitel

Und somit beim Heimspiel am Freitag gegen Sattledt vorzeitig den Meistersekt einkühlen können, so braucht man nur noch einen Punkt für den fixen Aufstieg in die OÖ-Liga! „Das Ding ist durch, die ganze Stadt ist bereits in Aufruhr. Der Verein lässt sich bestimmt eine gute Feier einfallen“, fiebert Trainer Christoph Brummayer dem frühzeitigen Meistertitel entgegen. Der auch für ihn persönlich eine ganz, ganz besondere Geschichte wäre.