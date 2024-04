800 Einsatzkräfte bei Katastrophenschutzübung

Rekordinvestition in Katastrophenschutz

Das gemeinsame Üben sei ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Schlagkraft, meinte auch Landesrat Heinrich Dorner, der sich vor Ort ein Bild machte. Die Herausforderungen der Einsatzkräfte würden immer größer, so Dorner. Daher sollen bis 2027 auch 20 Millionen Euro in den Katastrophenschutz fließen – ein Rekord!