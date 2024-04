Eddy Merckx nach Not-Operation wieder zu Hause

Das belgische Radsport-Idol Eddy Merckx musste sich Ende März einer Notoperation am Darm unterziehen. Das berichtet die Zeitung „Het laatste Nieuws“. Demnach wurde der fünfmalige Tour-de-France-Sieger am 26. März nachts in die Notaufnahme des Krankenhauses in Jette gebracht. Der 78-Jährige wurde sogleich operiert, ihm wurde ein großer Teil des Darms entfernt. Inzwischen sei Merckx, der viel Gewicht verloren habe, wieder zu Hause.