Bitcoin verursacht doppelt so viel CO2 wie Schweiz

Strom aus „Mining“ stammt oft aus fossilen Quellen

Wer das Rätsel zuerst knackt, darf den nächsten Eintrag in die Blockchain schreiben und erhält dafür eine Belohnung in Form von Bitcoin. Dieser Vorgang wird auch „Mining“ genannt, weil dadurch neue Kryptomünzen „geschürft“ werden. Beim „Mining“ konkurrieren viele Akteure untereinander, aber nur einer kommt letztlich zum Zuge. Das ist einer der Gründe, warum bei diesem Verfahren so viel Strom verbraucht wird. Vielerorts stammt dieser zudem aus fossilen Quellen, was den hohen CO2-Ausstoß erklärt.