Falscher Polizist zockte Grazer Pensionistin ab

„Ein naher Angehöriger ist in einen Verkehrsunfall verwickelt.“ So meldeten sich jene Grazer Betrüger am Telefon der 73-jährigen Pensionistin zu Wort, die ihr in weiterer Folge über 50.000 Euro abnehmen sollten. „Die Person befindet sich in Haft. Sie müssen eine Kaution bezahlen“, sagte der falsche Polizist in gebrochenem Deutsch zu ihr.