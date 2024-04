Falscher Polizist und überführter Kautionstrickser

Der Satz, der wohl im Saal 13 des Landesgerichts Wien am Nachmittag am meisten gefallen ist: „Ich weiß es nicht.“ Er sorgte bereits bei der Richterin, den Schöffen und der Staatsanwältin für Kopfschütteln. Woran sich der Angeklagte genau nicht erinnern will: zwischen Jänner und März 2019 zockte er mit dem altbekannten Polizeitrick alte Menschen ab – „Das ist das besonders Verwerfliche an diesem Fall“, so die Staatsanwältin.