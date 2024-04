Odermatt: „Das ist noch das letzte große Ziel“

Zuletzt absolvierte Odermatt noch einige Testtage in Kvitfjell, bevor er sich in den wohlverdienten Urlaub verabschiedete. „Rennskier – bis in ein paar Monaten“, schrieb er auf Instagram. In der kommenden Saison steht mit der Ski-WM in Saalbach ein Großereignis vor der Tür. Mit Odermatt als großen Medaillenfavoriten...