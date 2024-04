Dieses Bio-Ei schließt regionalen Kreislauf (fast)

Ab Mitte April Angebot in den Billa-Regalen

„Aber die Bio-Küken werden nach dem Schlüpfen sofort zu uns geliefert, bis zur 18. Lebenswoche aufgezogen, dann zu Bio-Legehennenbetrieben gebracht“, so Weber. Bevor es ab nächster Woche in die Billa-Regale geht, werden die Eier beim Eierring Herzogstuhl verpackt. Nicht zu vergessen: das Futter. „Gefüttert wird mit Rohstoffen des Mischfutterwerks“, garantiert Jakob Oberzaucher vom Lagerhaus Bio-Qualität. Für den LK-Präsidenten Siegfried Huber „leistet das Vorhaben einen wichtigen Teil zur regionalen Versorgungssicherheit“.