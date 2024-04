Der Kärntner Sommer lässt den Tourismus hoffen

Erholungsurlaub punktet nach wie vor in Kärnten

Im Hochsommer soll dann ganz auf Erholung gesetzt werden. „Die Zahlen zeigen, dass die Gäste zum Erholen und Baden nach Kärnten kommen“, so Ehrenbrandter. Und erstmals sollen auch Gäste aus der Schweiz, der Slowakei und den arabischen Ländern an Wörthersee und Co. gelockt werden.