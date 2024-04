Zu Gast in Tichys geheimem Eismarillenknödel-Labor

Und dann geht es auch schon in die Produktionsräume, die gut abgeschlossen sind. Eine Abkürzung führt durch eine Geheimtür aus dem Salon hinein. Etwa zehn Mitarbeiter sind gerade mit der Eismarillenknödelproduktion beschäftigt, die zweimal wöchentlich stattfindet. Nachdem die Eismasse hergestellt wurde, wird sie in mit dem cremigen Marillenkern in Formen gegossen und schockgefroren und anschließend in den gerösteten Haselnusskernen gerollt und verpackt.