Riesen Ansturm auf Kult-Eissalon

„Die Leute kommen aber auch wenn es stürmt und schneit“, lacht Juniorchefin Xenia Tichy. Den größten Ansturm gebe es immer am Anfang der Saison. Da decken sich viele auch gleich mit Haushaltspackungen ein. Eis zum daheim schlecken also. Zu den Lieblingseissorten zählen in dem Kult-Eissalon auch heuer wieder die Sorten Haselnuss, Schokolade, Erdbeere und Vanille. „Das sind einfach die beliebtesten Klassiker bei uns“, sagt Senior-Chef Kurt Tichy.