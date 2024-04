Jochen Schweizer: Schwerer Skiunfall in Salzburg

„Ungebremst“ in Wald geflogen

Wie der 67-Jährige der „Bild“-Zeitung verriet, habe sich der dramatische Skiunfall bereits im Dezember in Leogang ereignet. „Ich bin die Talabfahrt zu meinem Haus abgefahren. Und dann kam unten eine 90-Grad-Kurve. Da standen links ein paar Snowboarder. Ich zog nach rechts raus und dann scharf nach innen. Und irgendwie bin ich von der Sonne in den Schatten reingefahren. Da passierte es.“