Erwägen Strafverfolgung gegen Assange einzustellen

Die US-Regierung wirft dem 52-Jährigen vor, gemeinsam mit Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von Informantinnen und Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Assange wurde vor genau fünf Jahren, am 11. April 2019, festgenommen. Zuvor hatte er sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht.