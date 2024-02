Australien verurteilt Strafverfolgung von Assange

Anhörung geplant

In der kommenden Woche ist eine Anhörung des seit 2019 in Großbritannien inhaftierten australischen Staatsbürgers Assange angesetzt. Das Gericht wird die frühere Entscheidung eines Richters vom Juni überprüfen, der es Assange verweigert hatte, gegen seine Auslieferung in die USA in Berufung zu gehen. Es soll endgültig entschieden werden, ob alle Rechtsmittel für den Wikileaks-Gründer gegen seine Auslieferung ausgeschöpft sind oder ob er weiter vor britischen Gerichten dagegen vorgehen darf. Sollte der Einspruch von dem Hohen Gericht in London abgelehnt werden, dann würde das Auslieferungsverfahren gegen Assange beginnen.