Oberösterreicher haben den größten Wohnraum

In Oberösterreich lebt man vielleicht nicht auf großem Fuß, dafür auf großem Raum! 144,74 Quadratmeter groß ist das durchschnittliche Heim in Oberösterreich. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage im Auftrag des Immobilienportals ImmoScout24. Bundesweit beträgt die durchschnittliche Wohnsitzgröße 112,34 Quadratmeter. Auch die Raumanzahl ist in OÖ mit 4,4 im Schnitt am höchsten, der bundesweite Mittelwert beträgt 3,78 Räume pro Wohneinheit.