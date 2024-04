Schlepper-Trio löste nach Flucht Großeinsatz aus

Schlepper-Autos an Grenze

Mit diesem Großaufgriff sind seit Jänner 213 Migranten im Burgenland aufgetaucht – so viele wie vor einem Jahr an einem einzigen Tag. Insgesamt gingen heuer vier Schlepper ins Netz. Apropos Tatfahrzeuge: Derzeit stehen jeweils zehn sichergestellte Schlepperautos nahe der Grenze in Nikitsch und in Deutschkreutz.