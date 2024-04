Zweitschnellster Mann der Welt läuft in Eisenstadt

Schnelle Bahn überzeugte

Meixner hat mit Franz Rumpolt einen sportbegeisterten Sponsor an der Hand. „Stabhochsprung-Star Duplantis kostet so viel wie das ganze Meeting“, lächelt Meixner. „Blake ist im nicht ganz fünfstelligen Bereich“, sagt Rumpolt, der das Antrittsgeld übernimmt. Der Kontakt kam über die holländische Managerin Caroline Feith zustande, die von Trainer Philipp Unfried hörte, wie schnell die Bahn in Eisenstadt ist.