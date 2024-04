Schießen als Hobby: Was halten Sie davon?

Eine kontroverse Freizeitbeschäftigung, die Österreich spaltet, ist das Schießen. Was manche mit Krieg, Krach und Angst verbinden, bereitet anderen wiederum Freude, Spaß und Zeit zum Abschalten. Ein Schießplatz in der Nähe ist für Anrainer oft ein Graus, dennoch wird das Hobbyschießen immer beliebter. Was halten Sie vom Schießen? Haben Sie selbst schon Erfahrungen gemacht? Warum greifen immer mehr Menschen in Ihrer Freizeit zur Waffe? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!