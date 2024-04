F1-Welt trauert: Ex-Teamchef von Senna ist tot

„Er hat der Formel 1 so viel gegeben“

„Ich bin traurig, vom Tod Ted Tolemans zu hören. Er hat der Formel 1 so viel gegeben und seine Erfolge und sein Vermächtnis werden immer Teil unserer Geschichte sein. In dieser traurigen Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden“, meldet sich auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali zu Wort.