Lustenau will sich Rothosen als Beispiel nehmen

Rothosen machten es vor

Welche Kräfte ein Derbysieg auslösen kann, beweist der FC Dornbirn. Von allen bereits abgeschrieben, gewann die Orie-Elf vor drei Wochen in Bregenz überraschend mit 4:1 und feierte mittlerweile den dritten Sieg in Serie. Der Derbyerfolg hat der Mannschaft neue Kräfte verliehen. Etwas, was die Austria auch gut gebrauchen könnte.