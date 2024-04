Zuerst Schmäh, dann Horror-Diagnose in der Dusche

„Ich war voller Euphorie, wollte unserem Trainer Gerardo Seoane unbedingt zeigen, dass ich gut drauf bin, dass an mir kein Weg vorbeiführt. Wir hatten top trainiert. Ich stand unter der Dusche, habe noch Schmäh gemacht. Dann kam unser Arzt Dr. Heribert Ditzel, hat mich mit ernster Miene rausgeholt und mir gesagt, was los ist“, schildert Lainer gegenüber der „Sport Bild“, was sich am 17. Juli des Vorjahres nach dem Training abgespielt hatte.