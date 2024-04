Vom Rosental zum Bosporus: Kärntner in der Türkei

Weil der eigentliche Fokus der Mission auf „kommunalen Umwelttechnologien“ in Istanbul lag, wurden auch eine Klär- und eine Müllverwertungsanlage besucht. Gut 20 Millionen Menschen leben in der Metropole am Bosporus. Über 90 Kläranlagen, davon vier große, sind für die Abwässer zuständig. „Ataköy“ versorgt mit einer Kapazität von 620.000 Kubikmetern – die Klagenfurter Anlage schafft rund 40.000 – gut 2,4 Millionen Menschen. Auch die Müllverwertungsanlage ist imposant: Hier kommen täglich 600 Tonnen Abfall an. Doch die Trennung klappt schlecht, alles wird zu Kompost verarbeitet – auch eine der vielen Chancen für Kärntner Unternehmen in der Türkei.