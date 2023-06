Suche nach neuen Wegen im Kampf gegen Landflucht

In der deutschen Hauptstadt wurde nicht nur der österreichische Wirtschaftsdelegierte besucht, sondern es wurden auch eine Reihe von Start-Ups unter die Lupe genommen. Hauptziel war ein Besuch in der Kleinstadt Herzberg (an der Elster), die nur 9000 Einwohner zählt. Diese konnte im Sommer 2022 17 digitale Nomaden über das Programm „Summer of Pioneers“ zu sich locken, die mit kreativen Ideen Leben in die Stadt brachten. Einige von ihnen nennen Herzberg jetzt ihre Heimat.