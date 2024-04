Historische Chance: „Olympia-Traum ist greifbar!“

Zweimal Silber vor 88 Jahren

Trotz des kleinen Rückschlages will sich Rot-weiß-rot in der Trendsportart aber nicht unterkriegen lassen und kämpft ab Freitag in Hongkong um das historische Olympia-Ticket. Zumal sich die Oberösterreicher Matthias Linortner und Enis Murati sowie Nico Kaltenbrunner und Fabio Söhnel als erste Ballsport-Mannschaft seit den Handballerinnen vor 24 Jahren für die Spiele qualifizieren könnten. Medaillen hatte es in solchen Sportarten übrigen erst zweimal gegeben. 1936 in Berlin holten sowohl die Fußballer um den unter anderen für Urfahr spielenden Stürmer Franz Fuchsberger und die Feldhandballer Silber.