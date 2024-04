Start in süße Eiszeit: Schleckermäuler im Glück

Das erste Bauerneis in Kärnten wurde seinerzeit auf dem Bertlhof in Saureggen in den Nockbergen produziert. Inzwischen hat sich auch die Familie Pobaschnig am Krappfeld als Großlieferant etabliert. „Wir verarbeiten die Milch von Ziegen und Kühen“, erzählt Bernd Pobaschnig. „Am Anfang war das ein reiner Familienbetrieb, heute beschäftigen wir sieben Mitarbeiter. Ein Drittel der Milch, die unser Hof produziert, wird für die Eisproduktion verwendet.“ Das Eis vom Krappfeld gibt es in 70 Sorten und 250 unterschiedlichen Mischungen.