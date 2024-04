Wiener schlägt schwangerer Freundin (44) in Bauch

Ähnlicher Fall in Ottakring

In Ottakring kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem weiteren Fall von häuslicher Gewalt. Nach einem Streit bedrohte eine 22-Jährige ihren Ehemann mit einem Messer. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch zwei der drei gemeinsamen Kinder in der Wohnung. Der Ehemann verständigte den Polizeinotruf. Kurz darauf wurde die 22-Jährige vorläufig festgenommen.