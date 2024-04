Hebt Puccinis Schwalbe ab?

„Das Libretto ist kein Meisterwerk. Deshalb wird es wohl auch so wenig gespielt“, so de Beer. Die Story erinnert ein wenig an „La traviata“: Die Kurtisane Magda verliebt sich unter falscher Identität in das junge unerfahrene Landei Ruggero. Man lebt die frische Liebe an der Riviera, bis die Ex-Kurtisane den Jungen verlässt, um seine Zukunft nicht zu verbauen.