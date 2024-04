„Klima kaputt! Das geht so nicht weiter“

Hamann tippt auf Nagelsmann

Ob also, wie geplant, nach Saisonende oder doch schon früher – Bayern braucht, spätestens im Sommer, einen neuen Trainer. Und der heißt am ehesten Julian Nagelsmann. Sagt zumindest Matthäus‘ Sky-Kollege Didi Hamann. „Was ich höre, ist das die wahrscheinlichste Lösung.“ Was zumindest die österreichischen Fußballfans aufatmen lassen könnte. Denn das würde bedeuten, dass Ralf Rangnick Teamchef bleibt. Dessen Name kursiert ja auch immer wieder, wenn‘s um das neue Amt des Bayern-Cheftrainer-Postens geht.