„Sollten uns schämen“: Fliegt Tuchel jetzt früher?

Freund: „Jeder muss sich an die eigene Nase fassen“

Und Sportdirektor Freund meinte nach dem Spiel: „Es muss jeder in den Spiegel schauen und sich fragen, ob man alles gegeben hat. Es kann nicht unser Anspruch sein, dass wir in Heidenheim in der zweiten Halbzeit drei Tore kassieren nach einer 2:0-Führung. Jeder Einzelne muss sich da hinterfragen und das können wir so nicht akzeptieren. Da muss sich jeder an die eigene Nase fassen.“